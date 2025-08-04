Ev sahibi olmanın yeni yolu: Gayrimenkul Sertifikası dönemi bugün başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hazırladığı Damla Kent Evleri Projesi’nin Gayrimenkul Sertifikalarının halka arzı bugün başlıyor. Vatandaşlar Borsa İstanbul’da ‘DMLKT’ işlem koduyla 8 Ağustos’a kadar alım yapabilecek. Sertifikalar lansmana özel yüzde 25 indirimle 7,59 liradan satışa sunulacak.

Bu model ile dileyen küçük birikimlerle Damla Kent Projesi’nden ev sahibi olabilecek, dileyen ev almadan gayrimenkul değerini nakit alabilecek. Dileyen de sertifikaları ile borsada alım satım yapabilecek.

NASIL SATIN ALINACAK?

Sertifika almak için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir aracı kurumdan ya da bir bankadan yatırım hesabının bulunması yeterli. Sertifikalar 14 Ağustos’tan itibaren borsada işlem görmeye başlayacak. İlk halka arz büyüklüğü ise Emlak Konut tarafından 21 milyar 384 milyon 461 bin 689 TL olarak belirlendi.

24 Temmuz’da düzenlenen Gayrimenkul Sertifikası tanıtım toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Gayrimenkul sertifikası ile güvenilir, şeffaf ve tamamen vatandaş odaklı bir sistemi hayata geçiriyoruz. İnşallah bu proje, ‘Küçük birikimlerle büyük hayaller’ sloganıyla, her bir vatandaşımızın ev sahibi olma hayaline büyük bir kapı aralayacak” demişti.

İlgili Haber Küçük birikimlerle ev sahibi olunacak! Gayrimenkul Sertifikası işlem kodu ve halka arz fiyatı belli oldu

İLK ETAPTA 1.540 KONUT HALKA ARZ EDİLECEK

Gayrimenkul Sertifikası ile satışa sunulacak Damla Kent Projesi, İstanbul Başakşehir’de, 1,2 milyon metrekarelik alanda, 5.325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak. Ticari ünitelerin ihraca konu edilmeyeceği projede ilk olarak birinci etap halka arz olacak.

48 ayda tamamlanacak proje kapsamında ilk etapta 1.540 adet konut halka arz edilecek. Damla Kent Evleri Projesi kapsamında, isteyene konut satın alma (Asli Edim), isteyene konut değerini sertifika karşılığı nakit alma (Tali Edim) ya da sertifikalarını dilediği zaman borsada alıp-satma imkânı sağlayan 3 ayrı yatırım seçeneği yer alacak.