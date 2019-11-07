Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanun’da yapılan değişiklikle kaçak ruhsatsız teknelerle gırgır, trol, algarna ile avcılık yapanlara, deniz patlıcanı veya midye gibi su ürünlerini illegal yollarla dalarak avlayanlara ve Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Karadeniz’de ışıkla avcılık yapanlara 50 bin liraya kadar idari para cezası getirildi. Ayrıca gemiler dâhil bütün av araçlarına ve yakaladıkları ürünlere el konulacak, tekneler ve av araçları kamu kurumları veya bilimsel kuruluşlara bağışlanacak, bağışlanamayanlar imha edilecek. Diğer taraftan Marmara’da, Boğazlarda kaçak trol çekenlerin bu fiili iki sene zarfında tekrar işlemeleri hâlinde Kanun’da sayılan cezalara ilave olarak bir ila üç sene hapis cezası verilecek. Balık çiftliklerine uygulanan 3 bin 292 lira tutarındaki idari para cezası yeni düzenlemeyle aykırılığın niteliğine göre 10 bin liradan 100 bin liraya kadar uygulanacak ve masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptıkları aykırı faaliyetler düzelttirilecek. Aykırılığın tekrarı durumunda para cezası katlanarak artacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kanun’da yapılan değişikliklerin sadece balıkları ve sucul biyoçeşitliliği değil, aynı zamanda kaidelere riayet eden balıkçıların haklarını da koruyacağını belirterek “Düzenleme, kaçak avcılık yaparak dürüst balıkçıların ve denizin hakkını çalanların sonunu getirecek, hatta balıkçılık alanında milat olarak kabul edilebilecek önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı. Değişiklikle 1971’de yürürlüğe giren Su Ürünleri Kanunu’nun sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mevcut koşullarla uyumlu hâle getirildiğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin balıkçı filosu Avrupa ülkeleri arasında en büyük avlanma kapasitesine sahip filolardan birisidir. 15 bin 352 balıkçı gemimizin bin 634’ü 12 metreden daha büyük, bunların da 275’i 30 metreden daha büyük yüksek av kapasitesine sahip balıkçı gemileri olup endüstriyel avcılık yapan gruptadır. Bugün balıkçılarımızın sahip olduğu teknoloji, imkân ve kabiliyetler okyanuslarda bile avcılık yapabilmelerini mümkün kılmaktadır. Bu Kanun’da yapılan değişikliklerle uluslararası sulardaki gücümüzün daha da artacağına inanıyoruz.

Göle pirana atana 10 bin lira ceza

Su ürünlerinin göç etmesine, üremesine imkan sağlayacak su yapılarının yapılması ve işler durumda tutulması şartlarına uymayanlara idari para cezası 100 bin liradan 250 bin liraya kadar artırıldı. Tabii göl, akarsu ve denizlere yabancı tür canlıları (pirana, Amerikan veya Avrupa levreği, çim sazanı, havuz sazanı gibi) izinsiz bırakanlara, bu kişi gerçek kişi ise 10 bin lira, kurumsal ise 20 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca Kanun’a eklenen yeni bir maddeyle su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin uzaktan algılama sistemleri ve teknolojik imkânlarla izlenmesi, denetlenmesi ve kayıt altına alınması sağlanacak. Getirilen kurallara aykırı hareket edenlere 5 bin-25 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Deniz patlıcanı, akivades ve sülük gibi su ürünlerini kaçak yollarla yurt dışına kaçıranlara ilk seferinde 5 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.