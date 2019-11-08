Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder “20-23 Kasım’da ev ve mutfak eşyaları sektörü için önemli bir etkinlik olan ‘Invitation Only’ etkinliğine ev sahipliği yapacağız. Bu B2B etkinliği, tüm dünyadan alıcılarla Türk mutfak sektörünü İstanbul’da buluşturacak” dedi. Dört yaşında genç bir dernek olmalarına rağmen, bu süreçte 22 ülkede 30 organizasyona imza attıklarını belirten Önder “Fas, İngiltere, Fildişi, Çekya ve Latin Amerika’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Hong Kong’da önemli bir fuar organizasyonunu tamamladık. Şimdi İstanbul’da düzenleyeceğimiz ‘Invitation Only’e 58 firmamız katılacak. 51 farklı ülkeden 81 alıcı firma da, iş görüşmelerine katılmak için kayıt yaptırdı. Sektörümüzün ihracatının gelişimi için Invitation Only projemizi çok önemsiyor ve daha da büyütebilmek için Ticaret Bakanlığımız ile görüşmelerde bulunmayı planlıyoruz. Gelecek sene Invitation Only etkinliğini; Avrupa, Latin Amerika ve Asya’ya taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca Güney Kore, Kanada, Kenya ve ABD pazarına yönelik de faaliyetler kurguladık” diye konuştu.

HEDEF 3,3 MİLYAR DOLAR

Sektörün ihracat rakamlarına da değinen Burak Önder “2018 yılında 2,5 milyar dolar olan ihracatımızın 2019 sonu itibarıyla yüzde 15 artışla 2,9 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz. 2020 yılı için ihracat hedefimizi de 3,3 milyar dolar olarak belirledik. Fiyat, kalite ve ulaşılabilirlikte ülkemiz önde. Pazar çeşitliliğini sağlamamız gerekiyor. Dubai, Hollanda, Panama, Singapur incelenmesi gereken yerler. Bizim onlardan eksiğimiz yok. Tasarım yönümüzü güçlendirmeliyiz” diye konuştu.