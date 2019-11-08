Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları, 2019 yılının üçüncü çeyreğini 675 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 655 milyon dolar net kâr ile tamamladı. ABD-Çin ticaret savaşlarının etkisiyle zayıflayan küresel havacılık talebi, dünyada düşen büyüme tahminleri, İstanbul Havalimanı’na taşınma ve MAX uçaklarının yere indirilmesi sebebiyle yaşanan gelir kaybına rağmen THY; bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 4 milyar dolar gelir elde etti. Bilançonun iyi gelmesinde, yaz döneminde yaşanan hareketlilik etkili oldu. Ocak-eylül döneminde sadece dış hat yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak, 33 milyon seviyesine yaklaştı. Bu arada Turkish Cargo, 126 ülkede hizmet sunmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrekte taşınan kargo, yüzde 11,5 artışla 400 bin tona ulaştı. İştirakleri ile birlikte 65 bin kişinin üzerinde istihdam sağlayan THY, toplam 319 noktaya uçuş gerçekleştiriyor.

ÇİN’E YENİ SEFER

Öte yandan THY, yıl sonu itibarıyla Çin Halk Cumhuriyeti’nin Xian şehrine uçuş başlatacak. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı “Tarihî İpek Yolu’nun başlangıç noktası kabul edilen Xian şehrine başlatacağımız seferlerin; iki ülke turizm, ticaret, kültür ve ekonomi alanlarına katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.