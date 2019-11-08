Çeyrek ve gram altında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 270,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,40 liradan, bin 781 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 802 liradan, 246,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,50 liradan, bin 740 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 760 liradan, 870 liradan alınan Yarım Ziynet 880 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.
Çeyrek ve gram altında son durum! (8 Kasım 2019 altın fiyatları)
08.11.2019 - 17:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek ve gram altında son durum! İşte 8 Kasım 2019 güncel altın fiyatları...
Etiketler : çeyrek,altın,tl,son durum,
661391 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/661391.aspx
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