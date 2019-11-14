Çeyrek ve gram altında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 272,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 272,70 liradan, bin 796 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 817 liradan, 248,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252,50 liradan, bin 755 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 775 liradan, 878 liradan alınan Yarım Ziynet 888 liradan ve 439 liradan alınan Çeyrek Ziynet 444 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altında son durum! (14 Kasım 2019 altın fiyatları)
14.11.2019 - 17:43 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek ve gram altında son durum! İşte 14 Kasım 2019 altın fiyatları...
Kaynak: İHA
Etiketler : Çeyrek,gram altın,son durum,
662602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/662602.aspx
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