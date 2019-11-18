Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı. 2015’ten itibaren uygulanan belge zorunluluğu ile iş kazalarının azaldığını, iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün çalışma hayatına kazandırıldığını ifade eden Bakan Selçuk; yeni belirlenen 26 meslekte yeterlilik belgesi olmayanların artık çalıştırılamayacağını bildirdi. Bakan Selçuk, bugüne kadar belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143’e yükseltildiğini belirterek “Yeni kararla birlikte; aralarında taşlama işçisi, haddeci, iplik operatörü, restorasyon elemanı, deri işlenti operatörü, liman forklift operatörü, yüksek gerilim montaj ve test elemanının da olduğu mesleklerde, belgesiz işçi çalıştıran işverene, tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra para cezası uygulanacaktır. Bu konuda duyarlı olunması gereklidir” dedi. Sınav ve belge ücretlerinin Hükûmet tarafından karşılandığını hatırlatan Bakan Selçuk; bu teşvikle çalışan ve işverene ilave mali yük getirmeden, bilgi, beceri ve yetkinlikleri ölçme, değerlendirme ve belgelendirme imkânı sağladıklarını kaydetti. Selçuk “718 bin 668’i zorunluluk kapsamındaki mesleklerde olmak üzere, toplamda 792 bin 695 mesleki yeterlilik belgesi verdik” şeklinde konuştu.