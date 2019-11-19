Çeyrek ve gram altında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,30 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 270,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,30 liradan, bin 780 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 801 liradan, 246,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,30 liradan, bin 740 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 760 liradan, 870 liradan alınan Yarım Ziynet 880 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.
Çeyrek ve gram altında son durum! (19 Kasım 2019 altın fiyatları)
19.11.2019 - 17:44 | Son Güncelleme: 19.11.2019 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek ve gram altında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,30 lira oldu.
Çeyrek ve gram altında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,30 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar,altın fiyatları 19 kasım,
663666 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/663666.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER