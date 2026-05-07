Benzine zam, LPG'ye indirim! İşte güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası benzin fiyatlarında artış, LPG fiyatlarına indirim geldi. İşte 7 Mayıs itibarıyla güncel fiyat tablosu...
- Benzine yaklaşık 2 liralık zam ve LPG'ye 1 lira 33 kuruşluk indirim gece yarısı pompa fiyatlarını değiştirdi.
- Benzindeki 2 liralık zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak, bu da tüketiciye 50 kuruş olarak yansıyacak.
- Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
- Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor.
- 7 Mayıs güncel akaryakıt fiyatlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve otogaz fiyatları farklılık gösteriyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu'dan gelen haber akışı petrol fiyatlarının yönünü belirlerken, bu gelişme akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor.
BENZİNE ZAM LPG'YE İNDİRİM
Benzine beklenen yaklaşık 2 liralık zamla, LPG’ye beklenen 1 lira 33 kuruşluk indirim gece yarısı pompa fiyatlarını değiştirdi. Ancak zammın tamamı pompaya yansımayacak.
%75'İ ÖTV'DEN KARŞILANDI
Eşel mobil sistem gereği 2 liralık zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak. Böylece benzindeki fiyat artışı tüketiciye 50 kuruş olarak yansıyacak.
7 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|64.47
|71.77
|33.89
|İstanbul Anadolu
|64.33
|71.63
|33.29
|Ankara
|65.44
|72.89
|33.87
|İzmir
|65.72
|73.16
|33.69
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.