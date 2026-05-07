Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası benzin fiyatlarında artış, LPG fiyatlarına indirim geldi. İşte 7 Mayıs itibarıyla güncel fiyat tablosu...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu'dan gelen haber akışı petrol fiyatlarının yönünü belirlerken, bu gelişme akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor.

BENZİNE ZAM LPG'YE İNDİRİM

Benzine beklenen yaklaşık 2 liralık zamla, LPG’ye beklenen 1 lira 33 kuruşluk indirim gece yarısı pompa fiyatlarını değiştirdi. Ancak zammın tamamı pompaya yansımayacak.

%75'İ ÖTV'DEN KARŞILANDI

Eşel mobil sistem gereği 2 liralık zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak. Böylece benzindeki fiyat artışı tüketiciye 50 kuruş olarak yansıyacak.

7 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 64.47 71.77 33.89 İstanbul Anadolu 64.33 71.63 33.29 Ankara 65.44 72.89 33.87 İzmir 65.72 73.16 33.69

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

