Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Her yer bir anda beyaza büründü
Mayıs ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının yükseldiği şu günlerde Doğu Anadolu'dan kar manzaraları geldi. Erzincan'ın 2 bin 160 rakıma sahip Sakaltutan Geçidi, etkili olan yağış nedeniyle beyaza büründü. Bayburt-Erzurum kara yolunda bulunan 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi de yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
- Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan 2160 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.
- Bayburt-Erzurum kara yolunda bulunan 2049 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde de kar yağışı görüldü.
- Her iki bölgede de sürücüler ilkbaharda kar yağışıyla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.
- Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği belirtildi.
- Meteoroloji, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini ve yüksek kar örtüsü bulunan yamaçlarda çığ tehlikesi olduğunu duyurdu.
Yaz mevsimine sayılı günler kala, Erzincan'daki Sakaltutan Geçidi’nde kar yağışı görüldü. Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan ve 2160 rakıma sahip geçitte etkili olan yağış nedeniyle arazi ile yol kenarları kısmen beyaza büründü. Kent merkezinde ise aralıklı yağmur etkisini sürdürdü.
SÜRÜCÜLER ŞAŞIRDI
İlkbahar ayında kar yağışıyla karşılaşan sürücüler şaşkınlık yaşarken, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği belirtildi.
YÜKSEKLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışların görüleceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Açıklamada ayrıca, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
KOP DAĞI GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Bayburt'ta yaz mevsimine sayılı günler kala, Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı görüldü. Bayburt-Erzurum kara yolunda bulunan ve 2 bin 409 rakıma sahip geçitte etkili olan yağış nedeniyle arazi ile yol kenarları kısmen beyaza büründü.
Bayburt kent merkezinde ise aralıklı yağmur etkisini sürdürdü. İlkbahar ayında kar yağışıyla karşılaşan sürücüler şaşırırken yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini devam ettirdi.