Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) projesi olan TCG Anadolu, üç mekanize, iki hava yastıklı ve iki personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk, 32 metre genişlikteki geminin tüm yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak. 180 metre uzunluğunda pistin bulunacağı gemi, 12 uçak ve büyüklüğüne göre 6 ila 8 helikopter taşıyabilecek güçte olacak. Üzerinde 1.200 asker bulunacak.

Geminin inşa çalışmaları için Tuzla’da incelemelerde bulunan İsmail Demir, yerli ürünler ve projelerle ilgili yerinde tespitler yaptıklarını belirterek “İnşallah bundan sonra bu tür gemilerle Türkiye de dünyada iddialı olacak. Hem tasarım hem de çeşitli malzemeler ve sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz” dedi.

İŞTE UÇAK GEMİSİ BULUNAN ÜLKELER

¥ ABD: Amerika elinde en çok uçak gemisi bulunduran ülke. Tam 20 tane uçak gemisinin sahibi olan ABD’nin Suriye’ye yolladığı Harry Truman uçak gemisinden görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Abraham Lincoln adlı gemisinin hava taşıt kapasitesi 90 uçak, benzili ise sınırsız.

¥ RUSYA: Bir uçak gemisi var Kuznetsov Fleet Admiral Tam yük: 67.500 ton Uzunluk: 305 m Hız: 29 knot Menzil: 8.500 mil Hava taşıt kapasitesi: 30 uçak.

¥ BREZİLYA: Bir uçak gemisi var Sao Paulo-Clemenceau Tam yük: 32.780 ton Uzunluk: 265 m Hız: 32 knots Menzil: 7.500 mil Hava taşıt kapasitesi: 40 uçak.

¥ HİNDİSTAN: Bir uçak gemisi var INS Viraat Tam yük: 28.700 ton Uzunluk: 226,5 m Hız: 28 knot Menzil: 6.500 mil Hava taşıt kapasitesi: 30 uçak

¥ TAYLAND: Bir uçak gemisi var HTMS Chakri Nareubet Tam yük: 11.486 ton Uzunluk: 182,65 m Hız: 25 knot Menzil: 10.000 mil Hava taşıt kapasitesi: 10 uçak

¥ İNGİLTERE: İki uçak gemisi var HMS Illustrious (R06) Tam yük: 22.000 ton Uzunluk: 210 m Hız: 30 knot Menzil: 5.800 mil Hava taşıt kapasitesi: 22 uçak

¥ İTALYA: 2009’da İtalyan donanmasına giren Cavour isimli gemi, 220x34 metre pist yüzeyine sahip. 100 askerî araç, 50 zırhlı muharebe aracı, 24 tank nakledebiliyor.

¥ FRANSA: Charles de Gaulle, Fransa’nın tek uçak gemisi. Nükleer enerjiyle çalışıyor. 261 metre uzunluk, 63 metre genişlikte güverteye sahip. Mayıs 1994 yılında piyasaya sürüldü.