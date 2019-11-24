Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük kadın yazılım, eğitim ve gelişim platformu olan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, üçüncü yılını Turkcell Küçükyalı Plaza’da düzenlenen görkemli bir final töreniyle tamamladı. Turkcell ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceği Yazan Kadınlar’ın final töreninde projeye en önemli desteği veren Emine Erdoğan’ın yanı sıra; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da yer aldı.

Ödül töreninde konuşan Emine Erdoğan, bilgisayar ya da teknoloji dendiğinde akla ilk erkeklerin geldiğini belirterek “Erkekler bu alanın kurucusu, kadınlar ise tüketicisi gibi bir algı var. Oysa parlak fikirlerin cinsiyeti yoktur. Şu bir gerçek ki bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor. Buradan tüm eğitimcilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürürken bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kız öğrenci sayımızı artıralım” diye konuştu

TEKNOLOJİ ÜRETEN KADINLAR İSTİYORUZ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Geleceği Yazan Kadınlar’ın kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: Bazı uluslararası fonlar projeyi desteklemek için hazırlar. ‘Biz kadınlara kodlama öğreteceğiz’ dediğimiz zaman pek ciddiye almadılar ama kadınların iradesiyle bu proje gerçekleşti. Projeye bugüne kadar yaklaşık üç bin kadınımız başvurmuş. Katılan her bir projenin ekonomik değeri ve uygulanabilirliği var. Kadınların iş gücüne katılımında son 10 yılda çok büyük artış var, yüzde 35 seviyesinde. Amacımız bunu yüzde 60’lar seviyesine ulaştırmak. Kadın girişimcilik network sistemini geliştiriyoruz. Bu sistem üzerinden kadın girişimcilerimiz birbirleri ile irtibatta olabilecekler. Kadınlarımızın biz artık sadece girişimci olmasını istemiyoruz, yüksek teknolojili ürün üretiminde sadece faydalanıcı değil, üretici olmalarını bekliyoruz.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında kadın girişimcilerin çetin hayat ve iş koşullarıyla kendilerine engel çıkaran erkekleri de aştığına dikkat çekerek “Tüm kadınlarımızdan da benim bir ricam var. Hayal kurun, azmedin, çalışın. Hayallerinizin takipçisi, kendi hikâyelerinizin kahramanı olun ve unutmayın kadınlara yönelik ön yargıları yıkmak ancak ama ancak sizin elinizde. Evlatlarınızı ve özellikle kızlarınızı muhakkak okutun. Onları girişimci olmaya özendirin. Aklın, başarının, ekonominin cinsiyeti olmaz” dedi.