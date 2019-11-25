Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK verilerine göre yılın dokuz ayında Türkiye’yi yurt dışından 4 milyon 555 bini Türk vatandaşı olmak üzere, toplam 39 milyon 953 bin kişi ziyaret etti. Söz konusu dönemde turizm geliri yaklaşık 26,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Turistlerin kişisel harcamaları 19 milyar 550 milyon dolar, paket tur harcamaları 7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Kişisel harcamalarında en yüksek kalemi, 5,1 milyar dolarla yeme içme oluşturdu. Bunu 4,9 milyar dolarla diğer mal (alışveriş) ve hizmetler, 2,8 milyar dolarla da konaklama takip etti. Yabancı ziyaretçiler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları, sağlık için 793,5 milyon dolar harcadı. Turistlerin spor, eğitim ve kültürel faaliyetler için harcadığı tutar, 319 milyon doları aştı.