Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Kriz kâhini’ olarak bilinen ve isabetli görüşleriyle öne çıkan Roubini; yaptığı konuşmada “Türkiye’nin son 20 yılına baktığımızda büyük bir ekonomik başarı görüyoruz” dedi. Büyüme, yabancı yatırımlar, ekonomideki çeşitlenme ve teknoloji konularında Türkiye’nin çok yol aldığını belirten Roubini “2018’in ikinci döneminden itibaren bir resesyondan bahsedebiliriz Türkiye için. Ancak bu yıl iyileşmeler yaşanmaya başladı. Turizmin katkısıyla cari açık azaldı. Parasal politikaların biraz daha sıkı olması gerekiyor. İç talep hâlâ biraz zayıf. Teknolojiye ve insana yatırım yapın, maliyetleri düşürün. Bu konularda iyi olursanız, doğrudan yatırımlar hızlanır. Ülkenin geleceğine iyimser bakıyorum” diye konuştu.