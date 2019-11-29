Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

Böylece Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Yunanistan sınırına dayanarak, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İpsala’da gerçekleşecek törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Gürcistan ve Bulgaristan Başbakanı ile Sırbistan Meclis Başkanı’nın da aralarında olduğu 7 ülkeden üst düzey katılım bekleniyor. Yüzde 45 tasarrufla 6,5 milyar dolara yapılan projede, ulusal doğalgaz iletim şebekesine bağlantı için Eskişehir ve Trakya’da iki çıkış noktası bulunuyor.