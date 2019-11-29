Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban “Bu sene bütün otellerimizin doluluk oranı yüzde 100 oldu. Bu yılın kasım ayı itibarıyla konaklamalı turist sayısı bir milyonu aştı, günübirlik turist sayısı yaklaşık 3 milyon civarında oldu. Toplamda dört milyon turistin geldiğini söyleyebiliriz. Seyahat acentelerimiz kasım ve aralık aylarında da otelleri doldurdular ve büyük hareketlilik yaşanıyor. Sene sonunda 1 milyon 250 bin konaklamalı turist hedefimize ulaşmayı bekliyoruz” dedi.