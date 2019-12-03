Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut alım satımlarında yüksek faiz nedeniyle son zamanlarda yaşanan durgunluğun ardından inşaat sektörünün yeniden hareketlenmeye başladığını belirten Caner Şenel şu açıklamalarda bulundu; Son birkaç yıldır ve özellikle de 2018'in ortalarından itibaren döviz kurunun da etkisiyle kredi faizleri tavan yapmıştı. Bankalar faizleri arttırınca doğal olarak kredi kullanmak isteyen vatandaş kredi çekemiyor ve bırakın yatırım için konut almayı içinde barınabilecekleri konutları da alamaz duruma geldi. Bu da konut alacak vatandaşı ve sektörde faaliyet gösteren emlak firmalarını, inşaat şirketlerini ve bunları besleyen yüzlerce tedarikçiyi zor duruma düşürdü. İnşaat sektörü o kadar önemli bir sektör ki ufacıcık bir durgunlukta kartopu etkisiyle tüm alanlara yayılıyor. Bu sektörde çalışan binlerce insan işsiz kalıyor.



Canlanma istihdamı da arttırıyor

Geçtiğimiz aylarda kredi faizlerinin düşmesiyle sektör yavaş yavaş canlanmaya başladı. Bu da tekrar istihdam alanları oluşturmayı sağladı. İnşaat sektörünün birçok alt kolu mevcut. Yapıyı oluşturan yüzlerce alt kol var. Sektör sadece demir, çimento ve tuğladan ibaret değil. Seramikçisinden, muslukçusuna, elektrik tesisatçısından laminantçısına kadar yüzlerce iş kolu var. Dolayısıyla sektör çok geniş. Buradaki canlanma birçok iş alanında istihdam oluşturuyor.

İleriye dönük umutluyuz

Ekonomide atılan adımlarla enflasyon son 1.5 yılın en düşük seviyesine indi. Konut kredi faizleri de 0,99 dolaylarına geriledi. Devlet bankalarının başını çektiği furyada özel bankalar da konut kredi faizlerini gittikçe düşürmeye devam ediyor. Son zamanlarda özel bankalar da bu furyaya katılım gösteriyor. Yaşanan olumlu gelişmelerden dolayı sektörde ileriye dönük umudumuz artmış durumda.

Konuta olan talep bitmez

Son yıllarda yaşanan durgunluğa rağmen talep her zaman olacaktır.

Özellikle büyükşehirlerdeki cazibe, kentsel dönüşüm, hızlı nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı konut talebi hiç bir zaman bitmez. Konut sektöründeki hareketlilikle birlikte konut stoklarının hızla eriyeceğini düşünüyorum.