GAZDAŞ, kışa girmeden önce doğal gaz kullanıcılarının alması gereken önlemler konusunda tüketicileri bilgilendirdi. Paylaşılan yazılı açıklamada kurallara uygun kullanıldığında doğal gazın en güvenilir enerji kaynağı olduğunu belirten şirket, doğal gazı hem güvenli ve hem de daha ekonomik kullanabilmek için havalandırma menfezlerinin asla kapatılmamasını öneriyor.



Aynı zamanda doğal gaz ile çalışan cihazların bakımlarının ve bacalarının kontrolünün mutlaka her yıl yaptırılmasını gerektiğini belirten firma, doğal gaz tesisatına sertifikasız firma ve kişilerin müdahale etmesine izin verilmemesi gerektiğini, cihazı tesisata veya bacaya bağlayan esnek bağlantı elemanlarının ise periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiğini söyleniyor.



Gaz sızıntılarına karşı tüketicilerin çok dikkatli olmalarının gerektiğinin altını çizen ve ‘sızıntı’ yaşanmadığından her zaman emin olunması gerektiğinden bahseden şirket, bakımsız bir cihaz ve tesisatın; kış aylarında evi bir derece ısıtmak için yüzde 5 daha fazla tüketim yapacağının da altını çiziyor.

Şirket, bina içi ve tesisatta alınacak önlem ve iyileştirmelerin yanı sıra binalara mantolama yapılmasının ve ısıcam kullanılmasının da tüketicilere ısı yalıtımı ve tasarrufu konusunda önemli faydalar sağlayacağını ekledi.



Gaz kokusu varsa bunları yapmayın

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre tüketicilerin alacağı bu tür önlemlerin yanısıra çevresel faktörlerin de önemli bir etken sayıldığı belirtildi. Örneğin lodosun etkili olduğu günlerde kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan şirket; bina, işyeri veya daire gibi kapalı ortamlarda farklı bir koku alınması durumunda kesinlikle elektrik düğmelerine dokunulmamasını, elektrikli cihazların prize takılmamasını ve çıkarılmamasını, çakmak veya kibrit gibi yanıcı aletlerin kullanılmamasını, sigara içilmemesini ve hatta telefonların dahi kullanılmamasını söylüyor.



Gaz kokusu alınması halinde alınacak önlemler

Kullanıcıların farklı bir koku alması halinde ise ilk olarak sayaç önündeki vanayı kapatmalarını, kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırmalarını ve ardından mekanı terk etmelerini salık veren şirket, tüketicilerin de kendilerini güvene aldıktan sonra mutlaka “187 Doğal Gaz Acil Hattı”nı aramasını ve konuyu yetkililere bildirmesi gerektiğini vurguluyor.



Şirket, hem ev veya bina gibi kapalı ortamların yanısıra sokakta farklı bir koku alınması durumunda, hem de kazı yapılacak cadde ve sokaklarda can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışma öncesi ‘187 Doğal Gaz Acil Hattı’nın aranmasını önemle belirtti.