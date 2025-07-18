Türk ürünleri İngiltere'ye daha kolay ulaşacak! 22 milyar dolarlık ticaret hedefi

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin ilk turu başarıyla tamamlandı. Güncellenen anlaşmayla tarım ve hizmet sektörlerinde karşılıklı pazar erişimi artırılacak, yatırımlar kolaylaştırılacak ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda iş birliği derinleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) güncellenmesine yönelik müzakerelerin ilk turu başarıyla tamamlandı.

Açıklamada, “Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ekonomik iş birliği yeni ve güçlü bir ivme kazanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Ankara’da ilgili kurumların üst düzey katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerin son derece verimli geçtiği vurgulanan açıklamada, STA kapsamının derinleştirilmesine yönelik birçok kritik konunun ele alındığı bildirildi.

PAZAR GÜCÜ ARTACAK

Güncellenen anlaşmayla tarım ürünlerinde karşılıklı pazar erişiminin artırılması hedeflenirken, hizmet ticareti konusunda da karşılıklı fayda sağlayacak kapsamlı hükümler yer alacak.

Bu kapsamda, İslami finans da dâhil olmak üzere finansal hizmetlerdeki potansiyel fırsatlar değerlendirilecek; sağlık ve görsel-işitsel hizmetler gibi Türkiye’nin rekabet avantajı bulunduğu alanlarda iş birliği olanakları araştırılacak.

Açıklamada ayrıca, yatırımların kolaylaştırılmasına yönelik ortak adımların değerlendirileceği, coğrafi işaretli ürünlerin karşılıklı tanınmasının sağlanacağı ve KOBİ’lere yönelik farkındalık çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

Tüketicinin korunması, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi ve inovasyon alanlarındaki iş birliğinin somutlaştırılacağı, çevre ve çalışma hayatı konularında sürdürülebilir kalkınma boyutunun anlaşmaya yansıtılacağı ve gümrük işlemlerinin hem geleneksel hem de dijital kanallarda kolaylaştırılacağı kaydedildi.

TÜRK ÜRÜNLERİNE GÜÇLÜ TALEP SUNULUYOR

Her iki tarafın da STA'nın en kısa sürede tamamlanmasına yönelik güçlü iradesinin müzakerelerde bir kez daha teyit edildiği vurgulandı.

2024 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 22 milyar dolara ulaştığına işaret edilen açıklamada, Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin yedinci büyük ticaret ortağı olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Birleşik Krallık’ın, 8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile Türkiye’nin ikinci büyük ticaret partneri konumunda olduğuna dikkat çekilerek, 69 milyonluk nüfusu ile bu ülkenin hem Türkiye’de istihdamı destekleyen hem de Türk ürünlerine güçlü talep sunan stratejik bir pazar olarak önemini koruduğu ifade edildi.

STA müzakerelerinin bir sonraki turunun 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi öngörülürken, yapıcı ve kararlı diyalog sürecinin bu anlaşmanın yeni nesil bir STA olarak tamamlanmasının önünü açtığı belirtildi.