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Visa ve Mastercard'a soruşturma! İş yerlerine yönelik engelleme iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Visa ve Mastercard&#039;a soruşturma! İş yerlerine yönelik engelleme iddiası
Rekabet Kurulu, Visa, Mastercard, Türkiye, Rekabet Soruşturması, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rekabet Kurulu, Visa ve Mastercard hakkında, Türkiye'deki ödeme kuruluşlarının yurt dışındaki iş yerlerine hizmet sunmasını engelledikleri iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları, yurt dışındaki işyerleriyle yaptıkları "ikili anlaşmalar" sayesinde, Türk tüketicilerin ödemelerini yerelleştirerek hizmet sunabiliyor.

Visa ve Mastercard'a soruşturma! Rekabet Kurulu taviz vermedi - 1. Resim

REKABET KURUMUNDAN HAKSIZLIĞA TAVİZ YOK!

Bu model, işlemlerin Mastercard veya Visa’nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmadan gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Ancak, Rekabet Kurumu'nun yerinde yaptığı incelemelerde elde ettiği ilk bulgular, Mastercard ve Visa'nın bu tür ikili anlaşmaları kendi "şema kurallarına" aykırı bularak engellemeye çalıştığını ortaya koydu.

Açıklamada, iki şirketin bu anlaşmaları yapan ödeme kuruluşlarıyla çalışan bankalara yaptırım uygulamak gibi yöntemlerle baskı kurabildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, "Mastercard ve Visa tarafından kartlı ödeme/POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenmesi" ve bu yolla "alternatif ödeme çözümlerinin dışlanması" iddiaları detaylı bir şekilde incelenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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