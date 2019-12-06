Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, güvenli bölgede insanların tarım yapacağını dile getirerek “Oradaki insanlar kendi buğdayını kendi üretecek, biz de değirmenleri kurarak kendi ununu üretmelerini sağlayacağız. Yani balık tutmayı öğreteceğiz. Ön fizibilite çalışmasını yaptık. TİKA’dan bir görüşme talep edeceğiz. Orada kurulacak bütün değirmenlere talibiz. Bunun dışında hayvancılık da var, yem fabrikaları da kurmak lazım. O bölgede, 400 kilometre boyunca un ve yem fabrikaları da kurmak istiyoruz. Üç milyon insanın o bölgede beslenmesi için ihtiyaç duyduğu un ve yem fabrikalarına talibiz” dedi. Değirmencilik sektörünün eleman ihtiyaçlarının olduğuna da değinen Demirtaşoğlu, ara eleman ihtiyacını karşılamak için MEB ile yapılan protokol sonrası üç şehirde değirmencilik bölümleri açtıklarını aktardı. Demirtaşoğlu “Bu üç şehirde 50 öğrencimiz eğitim alıyor. Her öğrencimize burs, staj ve okul bittiği zaman iş garantisi veriyoruz. Buradan mezun olanlar 3 bin lira maaşla işe başlayabilir. Daha sonra kendini yetiştirmesine bağlı olarak bu rakam 5 bin dolara kadar çıkabiliyor. Tahminen yıllık en az üç-dört bin arasında ara eleman ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

İKİ MİLYAR DOLAR İHRACAT

Yüz kırktan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Zeki Demirtaşoğlu, 2019 yılında iki milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. Demirtaşoğlu, 2023 yılında yedi milyar dolarlık bir ihracat kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu: Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 95’i ile yüzde 97’sini ihraç eden bir sektörüz. Dünyada kapısı çalınmadık ülke bırakmayacağız. Yerlilik oranımız yüzde 85 ile yüzde 93 arasında. Türkiye’de ihracatın kilogram bedeli 1,5 dolar civarındayken sektörümüzün ihracat değeri 16 dolar. Sadece Türkiye’de olacak ‘Mükemmeliyet Merkezini Ankara’da kurup ülkemize kazandırmak istiyoruz.