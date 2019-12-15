Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2014-2018 döneminde oyuncak ithalatına harcanan para toplamda 1 milyar 786 milyon 914 bin dolar olurken söz konusu dönemde yapılan ihracat 163 milyon 555 bin dolar seviyesinde kaldı.

Türkiye, en fazla ithalatı 2016 yılında gerçekleştirdi. Bu dönemde 409 milyon 961 bin dolarlık ithalat yapılırken, 2014’te 382 milyon 692 bin dolar, 2015’te 340 milyon 87 bin dolar ve 2017’de 392 milyon 89 bin dolar harcandı. Dalgalı bir seyir izleyen oyuncak ithalatı için 2018’de, Türkiye’nin kasasından 2014’e göre yüzde 31,5 azalışla 262 milyon 85 dolar oldu. Geçen yıl, 2014-2018 döneminde en az ithalat yapılan yıl olarak kayıtlara geçti. Bu yılın 10 aylık periyodunda ise 122 milyon 909 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. İthalata kıyasla çok düşük bir seyir izleyen oyuncak ihracatı, 2014’te 36 milyon 38 bin, 2015’te 29 milyon 73 bin, 2016’da 30 milyon 687 bin, 2017’de 34 milyon 944 bin ve 2018’de 32 milyon 813 bin dolar oldu. 2019’un 10 ayında ise 32 milyon 288 bin dolarlık ihracat yapıldı.