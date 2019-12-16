Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin otomobili, yüzünü göstermek için gün sayarken, geliştirilen prototipin bir otomobilden çok daha fazlası olacağı belirtiliyor. Türkiye’nin ilk yerli otomobili olması sebebiyle heyecanla beklenen otomobilin teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı akıllıllı çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemini uzaktan yönetebilecek, fişte unutulan ütüyü devreden çıkaracak, internetten alışveriş yapacak. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş’ın “Otomobilden fazlasını yapacağız” diye özetlediği özelliklerle akıllı bir araç, hatta özel bir asistan hâline gelen bu platformda otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip onları yönetebiliyor.

ORKESTRA ŞEFİ GİBİ

Gürcan Karakaş’ın da bugüne dek pek çok defa vurguladığı gibi “konusunun uzmanı ve dünyanın en iyileriyle” çalışıldığı her fırsatta dile getirilen Türkiye’nin otomobili, bilgileri toplayacak, işleyecek ve kullanıcısına en iyi çözümü sunacak bir asistan ve orkestra şefi gibi olacak. Otomobil üzerindeki sensör, kamera, işlemci gibi nesneler bütün bu işletimi yönetmeye yardımcı oluyor.

SÜRÜCÜNÜN YERİNE DÜŞÜNECEK

Cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edilmesi beklenen otomobil, evdeki akıllı buzdolabı, ocak, alarm sistemi, ısıtıcı ve soğutucuları kontrol ediyor, şebeke sistemlerini idare ediyor, tüm cihazlara entegre çılışoyor. Çoğu zaman sürücü ya da yolculara önceden bilgi vererek onların yerine de şüşünüyor.

EVDEYKEN BİLE OTOMOBİL HİZMETTE

90’lı yılların konuşan otomobili gibi, sahibi ya da kullanıcısı evindeyken bile otomobilin akıllı asistanı çalışacak. Asistan, sürücü evdeyken bile bazı işlerini idare edebilecek.