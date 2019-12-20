Mobilyacılar, faiz teşvikleriyle alışverişin canlandığını söylerken, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, otomobilde faiz indirimlerinin sıfır araca talebi artırdığını, bu yıl toplamda 8 milyon aracın el değiştirmiş olacağını ifade etti. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da konut kredisi faizlerinin düşürülmesiyle konut stokunun yüzde 50’sinin eridiğini dile getirdi.
Faiz indirimleriyle ekonomi canlandı
20.12.2019 - 05:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 - 05:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomide son dönemde ekonomik verilerde kaydedilen iyileşme, faizlerdeki düşüş ve yıl sonu kampanyaları inşaat, otomobil ve mobilya ve bunların bağlı olduğu sektörlerle birlikte yüzlerce sektörü hareketlendirdi.
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669810 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/669810.aspx
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