Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobilyacılar, faiz teşvikleriyle alışverişin canlandığını söylerken, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, otomobilde faiz indirimlerinin sıfır araca talebi artırdığını, bu yıl toplamda 8 milyon aracın el değiştirmiş olacağını ifade etti. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da konut kredisi faizlerinin düşürülmesiyle konut stokunun yüzde 50’sinin eridiğini dile getirdi.