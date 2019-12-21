Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda gündemden düşmeyen Google, özellikle Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar sebebiyle milyar avrolarla ifade edilen cezalarla karşı karşıya. Google, 2016’da AB tarafından Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlandı. AB, 2017’de şirkete internet alışverişlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,42 milyar avro, 2018’de Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar avro, bu yıl da internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense’in rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,49 milyar avro olmak üzere toplam 8,21 milyar avro para cezasına çarptırıldı. Son olarak Fransa Rekabet Kurumu, Google’ın piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 150 milyon avro para cezası kesti. Google’ın Fransa Rekabet Kurumunun aldığı karara itiraz edeceği kaydedildi.