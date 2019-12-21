Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunda 3 sendika adına konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2 bin 578 liranın altında bir rakamı değerlendirmeyeceklerini açıkladı. Irgat “Türk-İş’in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak şartıyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı, bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif etmedi” dedi. Irgat, son toplantının da Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un programına göre 24 Aralık Salı ya da 25 Aralık Çarşamba günü yapılacağını da ifade etti.