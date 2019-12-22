Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağıtım şirketlerinin, mevcut gelişmelerle eski şartlardan farklı bir yol izleyeceğini dile getiren Şiper “2020, bayiler açısından, beklentilerinden farklı şartları konuşacakları bir yıl olabilir” dedi. Şiper, elektrikli şarj istasyonları ile ilgili olarak da şunları kaydetti: Bodrum’daki istasyonumuz ise yüzde 70 tasarruf etti. Bununla birlikte 20’ye yakın elektrikli şarj istasyonumuz var. Bazı şirketler bunu reklam amaçlı da yapabiliyor. Bir kısmının şarj ünitesi dediği, AVM otoparklarındaki fiş ve prizler. Bizim istasyonlarımızdaki e-POwer’lar ise özgün ve gelişmiş bir yapıya sahip. Özellikle şehirler arası güzergâhlarda bu yatırımları yapıyoruz. Elektrikli araçların en popüleri bile İstanbul’dan Ankara’ya gitmek istediğinde Bolu Dağı’nın tepesinde kalıyor. Yokuşlarda yüksek şarj tüketimi oluyor. Böyle güzergâhlarda şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. Bu konuda yatırımlarımız devam edecek.