Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan açıklamada, 5 Aralık 2017 tarihinde Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kullanılabilmesinin mümkün hâle getirildiği belirtilen açıklamada ruhsatsız şirketlere dikkat edilmesi gerektiği belirtildi ve “Bu tür kişi ve şirketleri önlemek için gerek Birliğimiz gerek şirketler olarak adli yargı organlarına başvuruda bulunulmuştur” denildi.

BUNLARA DİKKAT

Kefalet senedi düzenleme yetkisine sahip 33 sigorta şirketi bulunduğu belirtilen açıklamada, kefalet senedi ile ilgili bilgilerin, TSB internet sitesinden alınabileceği, senedin geçerliliğinin de aynı yolla tespit edilebileceği belirtildi. Ayrıcıa Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kapsamında, kefalet senetlerinin elektronik ortamda doğrulanabilmesi için kurulan sistemin yıl bitmeden uygulamaya başlamasının planlandığı da belirtildi.