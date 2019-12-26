Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

S.S CVS Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, şu anda 144 konutluk Hava Kent Taşoluk, 150 konutluk Hava Kent Haraççı ve planlama aşamasında bin konutluk Hava Kent Akpınar projeleri olduğunu belirterek “Eylülde teslim etmeyi planladığımız Hava Kent Taşoluk’un yatırım maliyeti 30 milyon TL” dedi. Şeffaf bir şekilde çalıştıklarını anlatan Çavuş, “Yeni sisteme göre e-devlet üzerinden tüm üyelerimiz kooperatife dair her şeyi istediği an açık ve net görebiliyor, takip edebiliyor” diye konuştu. 1+1’ler için giriş aidatının 40 bin TL olduğunu, 36 ay vade ile ayda 1000 TL ödemeyle ev alınabildiğini belirten Çavuş, şöyle konuştu: Dairenin yaklaşık bedeli 190 bin TL. 2+1’ler için giriş aidatı 50 bin TL olup yine 36 ay vade ile 1.500 TL taksit ödeniyor. Bu dairelerimizin yatırım maliyeti ise 290 bin TL olarak hesaplanıyor. Teslim zamanı daire bedelinden, ödenen giriş aidatı ve vade boyunca yapmış olduğu ödemeler düşülerek geri kalan kısmı üyemiz kendi tercihine göre ister peşin ister banka kredisi kullanarak öder ve teslim gerçekleşir. Noter huzurunda yapılan kura ile de hangi daire olacağı belli olur ve üyemiz dairesine kavuşur.

Fikirtepeliler kooperatifle çözüm arıyor

Kooperatif Danışmanı SMMM Evren Özmen, Türkiye’de kooperatiflerde iyi ve kötü örnekler olduğunu ancak sorun yaşamamak için üyelerin kooperatifi denetlemesinin önemini vurguladı. Fikirtepe örneğini veren Özmen, taşınmaz satışı vaadiyle konut alan birçok kişinin bugün mağdur olduğunu, müteahhitlerin ortada olmadığını belirtti. Özmen “Fikirtepe bir kooperatif değil ama Fikirtepe’dekiler bize ‘bu işi kooperatif kurarak çözebilir miyiz?’ diye geliyorlar” değerlendirmesinde bulundu.