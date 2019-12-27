Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törende 53 Türk müteahhitlik firmasının listede yer aldığı son üç yılın ödülleri de verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği mesajla firmaları tebrik ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Libya’da yaklaşık 35 milyar dolarlık projenin tamamlanmış olması ve son aşamada 10 milyar dolarlık proje potansiyeline ulaşmış olmamız ‘Bizim oralarda ne işimiz var?’ diyenlere en güzel cevaptır. Biz gittiğimiz yerlere imar ve inşa için gideriz. Yıkmaya, dökmeye gitmeyiz” dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da sektörün 48 yılda üstlendiği yaklaşık 10 bin projenin tutarının 394,8 milyar dolara ulaştığını kaydetti. TMB Başkanı Mithat Yenigün ise gençlerin istihdamı açısından yurtdışında üstlenecekleri projelerde daha çok Türk işçisi istihdam etmeye kararlı olduklarını vurguladı. Yenigün, şöyle devam etti: “İşçi-işveren uyuşmazlıklarının çözümü sürecinde firmalarımızın maruz kaldıkları haksızlıkları giderecek mevzuat değişikliği ve maliyetleri düşürücü bazı tedbirlerin alınması ile 100 bin Türk iş gücü istihdamını hedefliyoruz.”