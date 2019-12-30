Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; kredi kartıyla yapılan ödemelerin 2019 sonunda yüzde 17’lik artışla yıllık 841 milyar TL’ye, banka kartıyla ödemelerin yüzde 36 artışla 134 milyar TL’ye yükseleceği öngörülüyor. BKM Genel Müdürü Soner Canko “Türkiye, Avrupa’da kredi kartı pazarında İngiltere’nin, banka kartı pazarında Almanya’nın önünde birinci sırada yer alıyor. Kartlı ödemelerin tamamı 2019’da yüzde 20’lik büyüme ile yaklaşık 1 trilyon TL seviyesine ulaşmış olacak. Hane halkı harcamalarında kartlı ödemelerin payı yüzde 41’i buldu. Yabancı kartlarla ülkemizde yapılan ödemeler (yüzde 83 artarak) 81 milyar TL seviyesine ulaşacak. İnternetten harcamaların 190 milyar TL’ye, temassız ödeme adedinin 2018’e göre iki kat artarak 500 milyona varacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde temassız kart sayısı da 71 milyona dayandı” dedi.