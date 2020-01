Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - Dijital dönüşümün en fazla etkilediği sektörlerden birisi hiç kuşkusuz perakende. Bu alanda birçok firma e-Ticaret satışlarına başlarken, market alışverişleri de sanala taşınıyor. Türkiye’nin yeni nesil süpermarketi İstegelsin bu alanda bir ilke imza atarak Türkiye’nin ilk yüzde 100 sanal süpermarketini kurdu. Bugün yedi bin ürün ile market alışveriş ihtiyacının yüzde 90’ını karşılayan İstegelsin, şimdilik İstanbul ve Kocaeli’nde hizmet veriyor. Firma bu yıl içerisinde Ankara, Bodrum ve İzmir’de de satışlara başlamayı hedefliyor.



HOPİ’NİN KURUCUSU

Bir startup olan İstegelsin’in kurucusu Sedat Yıldırım e-Ticaret sektörünün yakından tanığı bir isim. Boyner Grubunu e-Ticaret ile tanıştıran Yıldırım’ın Çarşı, Beymen, Morhipo, Network, Altınyıldız gibi 11 internet sitesinde imzası bulunuyor. Hopi’nin de kurucuları arasında yer alan Yıldırım, Boyner ve Ülker’deki kazandığı tecrübeyi sanala aktarmak isteyince İstegelsin doğmuş. Firma ilk yatırımını ise Murat Ülker’in sahibi olduğu Yıldız Holding’e ait Yıldız Ventures’ten almış. 30 milyon dolarlık fon desteği ile İstegelsin’i kurduklarını anlatan Yıldırım “Kasım 2018’de ilk test satışlarına başladık. Ocak 2019’da Ataşehir ve Acıbadem’de ilk satışları yaptık. 15 Mayıs 2019’da İstanbul’un tamamına hizmet vermeye başladık. Oysa biz eylülde İstanbul’un tamamını hedeflemiştik. Gelen talep üzerine hedeflerimizi erkene çekmek zorunda kaldık. İstanbul’da Adalar hariç evlerin yüzde 99’una soğuk zincirle ulaşabiliyoruz” dedi.

Şu an 400 bin müşteri ve 100 bin indirilme oranına ulaştıklarını belirten Yıldırım, “Biz süpermarketin dijital hâliyiz. Bir süpermarket markası hayal edin, onların 50 yılda gittiği yolu üç yılda kuruyoruz. 200 firmadan satın alma yapıyoruz. Bir evin ihtiyaç duyabileceği ürünlerin yüzde 90’ını karşılıyoruz. Tüketici İstegelsin üzerinden 90 saniyede alışverişini tamamlıyor. Tüketicinin istediği saatte ürünü teslim ediyoruz. Zamanında teslimatta yüzde 99 oranına sahibiz. Temizlik maddelerinden gıda takviyelerine, vegan ürünlerinden organik ürünlere, sebze meyveden taze kişnişe, etten pet ürünlerine kadar her şeyi satıyoruz. Fırınımızda havuçlu kekten makarona kadar ne isterseniz var. Haftada bir gün Taze Perşembe adın altında halk pazarı kuruyoruz. Günlük sipariş adedimiz beş bine ulaştı. Bunların hepsi ev siparişi. Her sipariş, ortalama 15 parçadan oluşuyor. Sepetin ortalama büyüklüğü ise 136 lira” diye konuştu.



20 MİLYON DOLAR YATIRIM

İstegelsin’in rakiplerinden en büyük farkı ise soğuk depo ve dağıtım zincirine sahip olması. İstanbul’da şu an 8 soğuk hava deposu bulunuyor. Bu sayede et, süt, yoğurt, dondurulmuş gıda, ve meyve sebze gibi ürünleri de taze şekilde adrese teslim ediyor. 75 araç ve 150’ye yakın dağıtıcı ile sahada hizmet firma 1 Şubat’ta Ankara’da, 1 Mayıs’ta da Bodrum’da satışlara başlayacak. Ardından da İzmir gelecek. Bu yıl içerisinde toplam 15-20 milyon dolar daha yatırım yapacaklarını dile getiren Yıldırım, “Hedefimiz tüm Türkiye. Yurt dışından da teklifler alıyoruz. Bir kaç firmadan ortaklık ve satın alma teklifi aldık ama düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.



650 milyar liralık pazar

Türkiye market pazarı 600-650 milyar liralık bir büyüklüğe sahip. Bunun yarısını süpermarketler gibi organize pazarlardan oluşurken diğer yarısını ise bakkal ve pazar yerleri oluşturuyor. Market alışverişlerinin ise sadece binde 5’i internetten gerçekleştiriliyor. Bu oran İngiltere ve ABD’de yüzde 10’un, Japonya ve Çin’de ise yüzde 20’nini çok üzerinde. Bu pazarda daha gidilecek çok yol var diyen Yıldırım “Bu dönüşümün önünde durmak imkânsız. Önemli olan müşteriye ülkeye değer katmak” dedi.



BİZ İNDİRİM MARKETİ değiliz

Türkiye’deki zincirmarketlerle aynı fiyata ürün sattıklarını dile getiren Sedat Yıldırım “Biz discount market değiliz. Fiyatlara baktığınızda belki pahalı gibi gelebilir ama kalitede anlamında ucuzuz. Mesela sebze meyvede dökme ürünler bizde olmaz. Kaliteli ürünü anlamlı fiyata ulaştırmaya çalışıyoruz. Çalışan kesimin en büyük tercihi hale geldik. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların kısıtlı olan zamanlarını market alışverişiyle geçirmelerine son vermek istiyoruz” dedi.