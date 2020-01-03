Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve euro'da son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 5,96 liradan alınan dolar 5,9620 liradan, 6,6570 liradan alınan euro ise 6,6590 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,9570 liradan, euro ise 6,6630 liradan satılmıştı.