Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Hükûmetin Ziraat Bankası aracılığıyla verdiği kredilerde limitler artarken, faizlerin de düşürülmesi kararlaştırıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, tarımsal üretime yönelik kredinin faizi yüzde 25 ile yüzde 75 daha düşük olacak. Damızlık düve yetiştiriciliğinde 7,5 milyon lira olan kredi üst limiti 10 milyon liraya yükseltildi. Daha önce damızlık düve yetiştiriciliği yatırım kredisi yüzde 100 faiz indirimli, işletme kredisi ise yüzde 75 faiz indirimliydi. Şimdi her iki kredinin faiz indirimi yüzde 75 olacak. Yine daha önce kredi üst limiti 12 milyon 500 bin lira olan sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği yatırım ve işletme kredisi limiti 25 milyon liraya yükseldi. Bu desteğin yatırım ve işletme kredisi faiz indirimi yüzde 50 olacak. Ayrıca su ürünleri yetiştiriciliğinde kredi limiti 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıktı. Arıcılıkta 1,5 milyon lira olan kredi üst limiti 2,5 milyon liraya, kanatlı hayvan sektörü damızlık yetiştiriciliğinde 7,5 milyon lira olan kredi üst limiti 10 milyon liraya çıkarıldı. Kanatlı sektöründe 3 milyon lira olan kredi limiti ise 5 milyon lira oldu.

2022 sonuna kadar

Fırsat, 2022 sonuna kadar devam edecek. Uygulamadan üreticiler, sözleşmeli üretim yapanlar, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri gibi bazı kurum ve kuruluşlar yararlanacak.