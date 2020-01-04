Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu lojmanları kira zammı için uygulanacak olan oranlar, Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Emlak Genel Tebliği ile açıklandı. Yeni bedeller, 15 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. Açıklanan tebliğ kapsamında kamu lojmanları kirası kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,69 lira/metrekare, kalorifersiz konutlarda 4,21 lira/metrekare ve kaloriferli konutlarda 5,53 lira/metrekare olarak belirlendi. Bu bedellere ek olarak aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,65 lira ilave kira bedeli alınacak.

Yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilen ve ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,21 lira yakıt bedeli kiraya ek olarak tahsil edilecek.