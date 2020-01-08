Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Bu kapsamda sigortacılar, 2020’de esas faaliyetine odaklanarak “sürdürülebilir kârlılığı” hedefliyor. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, 2020’de faizlerdeki düşüşle birlikte yatırım gelirlerinde gerileme yaşanmasının beklendiğine işaret etti. Şencan “Bu durumda sigortacılık faaliyetinden elde edilecek kârlılık ön plana çıkacak. Düşük faiz ortamında tüketici kredilerine (konut, otomobil) talep artıyor. DASK, kasko gibi kalemlerde poliçe hacmi yükselecek. Siber, iklim değişikliği ve ticari alanlarda yenilikçi ürünlerimiz olacak. Dengeli büyüme, sürdürülebilirlik ve kârlılık odaklı ilerleyeceğiz. Önceliğimiz; şirketlerin ve üretimin zor günler geçirdiği zaman yanlarında olarak, faaliyetlerinin devamını sağlamak” dedi.