Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Mesa, bu yıl içerisinde sekizi yurt dışında üçü de yurt içinde olmak üzere 11 yeni projeyi hayata geçirecek. 2019 yılını değerlendiren 2020 beklentileri hakkında bilgi veren MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu “İnşaat sektörünün kısmen durgunluk yaşadığı bir dönemde 850 adet konut satışı gerçekleştirdik, dört projemizi de tamamlayarak teslim ettik. Yılı yaklaşık 1,5 milyar TL ciro ile kapattık. Dokuz projede değeri 8,3 milyar lirayı bulan 2 bin 840 adet konutun üretimi ise devam ediyor. Ayrıca bu yıl içerisinde Çengelköy ve Beykoz’da yeni projelerimize başlayacağız. Yeşilyaka Su projemizin ikinci etabına da bu yıl içerisinde başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 750-800 milyon TL yatırım değerine sahip bu üç projemizde 550-600 civarında konut inşa edeceğiz. 2021 yılında ise biri kentsel dönüşüm, ikisi arsa geliştirme olmak üzere üç büyük proje için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Mesa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Boysanoğlu da yeni yılda daha çok yurt dışına odaklanacaklarını ifade ederek şu bilgileri verdi: Hedefimiz Mesa’yı dünyada tanınan bir marka hâline getirmek. Öncelikli olarak Mesa İmalat ve Mesa Proje’de yeni hedefler belirleyerek hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Rusya, Almanya, Polonya, Sırbistan, Özbekistan’da 8 yeni projeye başlıyoruz. Özbekistan’da yaklaşık bir yıl önce başladığımız Olmazor Business City Projesi’nin yüzde 50’sini tamamlamış durumdayız. Mart ayında Taşkent’te ikinci projemiz Yunusabad’a, ardından Aşkabat Projesi’ne başlayacağız. Sırbistan’da ise AVM ve ofis projesine başlamayı hedefliyoruz. Rusya’da ise iki projede imza aşamasına geldik. Polonya’da Melior bölgesinde yeni aldığımız 25 bin metrekarelik arsa üzerinde 80 milyon dolarlık yatarım yapacağız. Başta Frankfurt şehrinde yap-sat projeleri ile Hamburg’ta 60 bin metrekarelik ofis ve konut projesi ile ilgili sözleşme görüşme aşamasına geçtik. 2020 içerisinde yurt dışında yeni projelerimiz ile beraber toplamda 1 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşmayı hedefliyoruz.

Boysanoğlu, sektörün 2020 beklentisinin ise 1 milyon 200 bin konut satışı ve 105 milyar dolarlık ciro olduğunu söyledi.

ARSA UCUZLARSA SOSYAL KONUT YAPARIZ

Konutların yüzde 70’inden fazlasının üst segmente yönelik olduğunu belirten MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu “Stok sadece bu grup için var. Yoksa ülkemizde hâlâ bir konut açığı ve ihtiyacı var. Orta ve dar gelir grubuna yönelik konut üretmek gerekiyor. Bu noktada bizi ve alıcıyı zorlayan arsa konusu karşımıza çıkıyor. Eğer arsa konusu regüle edilebilirse; fiyatlandırma da yüzde 10-15 civarına oturtulabilirse; konut fiyatları da sosyal konut için normalleşir” dedi.