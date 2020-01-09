Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye yerli ve millî hamleler ile her alanda dışa bağımlılığı azaltıyor. Geçtiğimiz günlerde yerli otomobilin prototipini tanıtan Türkiye şimdi de ‘Yüksek Hızlı Tren’ üretimi için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, raylı ulaşım sistemlerinde başarı hikayesi yazacaklarını belirterek “Üretilen lokomotiflerle bu alanda yurt dışına bağımlılık ortadan kaldırıldı, şimdi sıra yüksek hızlı trende” dedi.

Bakan Varank, On Birinci Kalkınma Planı ve bu çerçevede hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde sektörel öncelik olarak belirlenen raylı sistemler konusunda “Millî Yüksek Hızlı Tren” projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bu konuda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesinin (TCDD) birlikte çalıştığını anlatan Varank, “Türkiye’de önümüzdeki 10 yılda 15 milyar avroluk raylı sistem ihaleleri gerçekleştirilecek, bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Hem kendi millî yüksek hızlı trenimizin geliştirilmesi hem de raylı sistem teknolojilerinin geliştirilmesi için bu önemli bir fırsat penceresi” diye konuştu. Varank, TÜBİTAK ve TCDD’nin Türkiye’nin lokomotifte yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırdığını, şimdi de yüksek hızlı trene sıra geldiğini belirterek şunları kaydetti: Bu konuda özel sektör firmalarını da işin içine dahil ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda başarı hikâyesini yazacağımıza inanıyoruz. Bugün Türk firmaları Avrupa’ya tramvay ve hafif metro ihraç edebiliyor, metro ihalelerine ürün satabiliyorlar. Bunların hepsini bir araya getirerek raylı ulaşım sistemlerinde inşallah bir başarı hikayesini yazacağız. 2023’te millî yüksek hızlı trenin ilk prototipinin raylarda olmasını hedefliyoruz.