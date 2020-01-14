Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye ekonomisi her cephede emin adımlarla yükselişini sürdürüyor. Makroekonomik verilerden gelen pozitif sinyaller rakamlara da yansımaya devam ediyor. Aylardır artış trendinde seyreden Borsa İstanbul endeksi yeni haftaya da pozitif başladı. Endeks, dünkü işlemlerde 121 bin puana dayandı. Böylece 29 Ocak 2018 tarihinde görülen 121 bin 532 puandaki tüm zamanların en yükseğine oldukça yaklaştı. Analistler “İran gerilimiyle düzeltmesini yapan BIST100 endeksi, güçlü para girişiyle hızla tırmanıyor. Özellikle geçen hafta perşembe ve cuma günü işlem hacminde rekorlar geldi. Endeks, kısa vadede 121.500’ü de aşarak yeni zirvelere doğru yelken açacak. Buralardan kâr satışları gelse de ana trendimiz yukarı yönlü. 116 bin puanın üzerinde tutundukça, ilk etapta 126 bin puan hedef olacak” görüşünü dile getiriyor.

DOLAR-ALTIN DÜŞÜYOR

Bu arada iyimser havanın etkisiyle döviz ve altında düşüşler yaşanıyor. Dolar dünkü işlemlerde 5,85 TL sınırına doğru çekildi. Ardından 5.86’da denge bulmaya çalıştı. Altın fiyatları ise hem dövizdeki gerilemeden hem de İran ve ticaret savaşı kaynaklı jeopolitik risklerin hafiflemesi sebebiyle gevşiyor. Geçen hafta 305 TL ile zirve yapan gram altının satış fiyatı, 293 TL’ye kadar düştü.

MERKEZ BANKASI AĞIRDAN ALACAK

Yeni yılın ilk faiz kararı, perşembe günü yapılacak TCMB toplantısında alınacak. Para Politikası Kurulu, temmuzda yüzde 24 olan politika faizini yüzde 12’ye kadar düşürmüştü. Bugünkü enflasyon dengeleriyle de uyumlu hâle gelen politika faizinde değişiklik beklenmiyor. Morgan Stanley’e göre; TCMB 2020’nin ilk yarısında muhtemelen faizi değiştirmeyecek. İkinci yarıda 200 baz puanlık ek parasal genişlemeye gidecek. Diğer taraftan bugün sanayi üretimi verileri de açıklanıyor. Ekim 2019 döneminde yıllık bazda 3,8’lik bir büyümeye ulaşılmıştı. Artışın, kasım ayı verileriyle de sürmesi bekleniyor. Perakende satış hacmi endeksinde de eylül ve ekimde yükseliş görülmüştü. Bu artışın kasımda süreceği öngörülüyor.