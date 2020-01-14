Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova, Ankara, Afyonkarahisar gibi termal turizm merkezlerinde doluluk oranı yüzde 90’ı aştı. Acenteler ve otelciler, tarih yaklaştıkça birçok yerde doluluğun yüzde 100’e ulaşmasını bekliyor. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve Afyonkarahisar’daki İkbal Termal Otel’in Genel Müdürü Ali Gümüşhan “Sömestir tatillerinin vazgeçilmez adresi her zaman termal otellerdir. Bu yıl da herkesi şehrimize bekliyoruz. Ama acele etmeleri gerekiyor çünkü şu anda otellerimizdeki ortalama doluluk oranlarımız yüzde 95 seviyelerine ulaştı. Termal havuzların etrafı karlarla kaplı. Dışarıda hava eksi 10 derecede olsa bile termal havuzlardaki sıcaklık 42 dereceye kadar çıkıyor. Bu özellik şehrimizdeki bütün otellerimizde mevcut. Tatilcilerimiz, otellerimizde hem şifa bulup yenilenecek hem de dinlenip eğlenecekler” dedi.