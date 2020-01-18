Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre 2019 yılında toplam 84 ülkeye ihracat yapılırken, bu alandaki ihracat bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 11, değer bazında yüzde 7 artış gösterdi. İhracat tutarının yanı sıra ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkat çeken DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu “Su ürünleri ihracatında geçen yılı çok güzel rakamlarla tamamladık. Yeni sezonda daha fazla su ürünleri ve mamulleri ihraç ederek daha yüksek döviz girdisi sağlayacağımıza inanıyorum. Beklentimiz yüksek” diye konuştu.
Sudan 1 milyar dolar ihracat yaptık
18.01.2020 - 03:36 | Son Güncelleme: 18.01.2020 - 03:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye geçtiğimiz yıl geçen yıl 198 bin ton su ürünleri ve mamulleri ihracatından 1 milyar 21,6 milyon dolar gelir elde etti.
Etiketler : balık,haberler,
675753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/675753.aspx
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