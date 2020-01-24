Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’den 2019’da 21 ülkeye 9 milyon 711 bin 116 dolar tutarında hamsi ihracatı yapıldı. Bir önceki yıl 1973 ton hamsi ihraç edilerek 9 milyon 477 bin 209 dolar elde edilmişti. En fazla hamsi ihracatı 3 milyon 457 bin 317 dolarla Fransa’ya yapıldı. Bu ülkeyi 3 milyon 83 bin 265 dolarla Belçika, 1 milyon 24 bin 40 dolarla ABD, 701 bin 339 dolarla Almanya ve 505 bin 922 dolarla İspanya izledi. Geçen yıl bir önceki yıldan farklı olarak Ukrayna, Somali ve Suriye’ye de hamsi satışı yapılması dikkati çekti.