Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Dünya kongre ve fuar turizminde 37’nci sırada yer alan Türkiye, her yıl ortalama yüzde 7,5 ila 10 oranında büyüyen sektörden daha fazla pay almak istiyor. 900 milyar dolarlık dünya toplantı ve kongre endüstrisinden yaklaşık 9 milyar dolar gelir elde eden Türkiye’nin bu alanda daha fazla kazanca ulaşması için tanıtım stratejisini değiştirmesi gerektiği ifade ediliyor. Deniz-güneş-kum turistine göre iki kat harcama yapan kongre turisti için Antalya Belek’te yaklaşık 50 milyon dolar yatırımla Nest Kongre ve Fuar Merkezini hayata geçiren Cornelia Otelleri Grubu, Belek’de aynı anda 30 oteli tam doldurabilecek kapasiteli NEST ile bu yıl 100 gün doluluk ve 100 bin kongre misafiri ağırlamayı hedefliyor.

TURİZM OTELLERE SIKIŞTI

Nest Kongre ve Fuar Merkezi Genel Müdürü Zafer Alkaya, Türkiye’nin kongre turizmine yönelik tanıtım yapması gerektiğini belirterek “Kongre turisti en az iki misli öder. Ama deniz, kum, güneş turisti bunu yapmıyor. Otelden çıkmıyor. Dışarıya hiç katkısı yok. Sadece otellere sıkışmış, otellerde yaşanan bir turizm yaşıyor Türkiye şu anda” dedi. Nest’in sinema düzeninde 10 bin, ayakta 15 bin kişi kapasiteli olduğunu ifade eden Alkaya “29 Ekim 2019’da hizmete girdi. Önemli etkinlikler yaptık. Yurt dışına odaklanıyoruz. Önemli olan yurt dışındaki kongreleri alabilmek. Bunun için dünyayı dolaşıyoruz. Bizim uluslararası kongre takvimi içinde olmamız gerek. Bu da iki-üç yıl önceden belirleniyor. Karbon ayak izine kadar takip ediyorlar. Kongre turizminde ülkemizin atılım yapması lazım, İstanbul başta olmak üzere, sonra da turizmin başkenti Antalya onu takip edecek. Bu atılım yapılırsa yapılan yatırımlar geri gelecektir” diye konuştu.

İSPANYA’NIN TAKTİĞİ DOĞRU

“Pazarlamayı daha güçlü yaparak ülke algısını daha güçlendirmemiz lazım” diyen Alkaya, şu değerlendirmeyi yaptı: Bunu yaparken de destinasyonları ayırarak yapmak lazım. İspanya’nın yaptığı şey çok doğru yıllardan beri. Dünya fuarlarında İspanya’nın standına gidin, Alicante ile Andaluzya, Mallorca, İbiza’yı sanki ayrı ülkelermiş gibi tanıtıyorlar. Hâlbuki İspanya bayrağı altında hepsi. Türkiye’yi tanıtacağız diye uğraşırsak zaman kaybediyoruz ve sonuç da alamıyoruz. Ama Antalya destinasyon olarak kendini güçlü bir şekilde tanıtırsa, Ege güçlü tanıtırsa, Karadeniz güçlü tanıtırsa, Orta Anadolu, Kapadokya güçlü tanıtırsa bundan Türkiye kazanacak. Destinasyonlar birbiriyle yarışır, tatlı rekabet içindedir. Bundan ülke kazanır.

Konaklama vergisi %1 olacak

Konaklama vergisinin son alınan karara göre bu yıl yüzde 1, gelecek yıl yüzde 2 olarak uygulanacağını ifade eden Zafer Alkaya “Önce ‘gün başına 18 lira alalım’ denildi, sonra ondan vazgeçildi. Otellerin standartları birbirine uymuyor. Satış fiyatları farklı. 1 Nisan’dan itibaren yüzde 1 fiyatlara yedirilerek tur operatörlerinin uhdesinde otele ödenecek. Otel de o yüzde 1’i devlete konaklama vergisi olarak ödeyecek. 100 liralık alım yaptıysa 1 lira 10 bin liraysa 100 lira konaklama vergisi ödeyecek” dedi. Verginin 1 Nisan’a kadar olan kısmını otelcilerin karşılayacağını anlatan Alkaya, Almanların bu vergiye itiraz ettiğini de kaydetti.

Thomas Cook’ta hakkımız aranacak

Seyahat acentesi Thomas Cook’un batmasıyla Türkiye’deki otellerin 500 bin ila 10 milyon avro kayıp yaşadığını anlatan Alkaya “Görüşmeler sürüyor. Türkiye’de 200 milyon avro civarında kayıp yaşandı. Yunanistan Thomas Cook mağdurlarından bazı vergilerin alınmaması yönünde girişim başlatmış. Bizdeki çalışma sürüyor. Bakanlığın müracaat edeceği bir hukuk bürosu aracılığıyla Türkiye’nin hakları aranacak” diye konuştu.