Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu iş yerleri için ruhsat başvurusu yapacak kişilerde, MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı aranacak. İnternet salonlarında, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasak olacak. İnternet salonları zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyecek. Pencereler, dışarıdan içerisinin görünmesini sürekli olarak engellemeyen perde, jaluzi gibi malzemeler ile kapatılacak. Mevzuatça yasaklanan içeriklere sahip görseller, optik oyunlar, hologramlar (lazer fotoğraflar), sloganlar ve yazılar bulunamayacak. İnternet salonlarında, kullanıcılar arası paravan, kabin veya ayırıcı gibi unsurlar bulundurulamayacak ve özel oda türü uygulamalar yapılamayacak. İnternet salonlarının, 3 ay içerisinde bu düzenlemeyi yapması gerekecek.