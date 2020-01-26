Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26-28 Ocak’ta gerçekleştirmesi planlanan Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretleri, siyasi ve diplomatik gündeminin yanı sıra iş dünyasının Afrika’da yeni iş birlikleri geliştirebilmesi ve karşılıklı yatırımlar için fırsat niteliği taşıyor. Her üç ülkede de iş forumları düzenlenecek. DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı “Son yıllarda hızla gelişen Türkiye-Cezayir ilişkileri, gelecek için iki ülkenin iş insanlarına da büyük umut vadediyor. Resmî temaslar sonucunda Cezayir’de önümüzdeki dönemlerde farklı alanlarda Türk yatırımcılarını daha çok göreceğimizi düşünüyoruz” dedi. DEİK Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Şaban Dinç de “Bu ülkenin ithal ettiği pirinç, pancar şekeri, sakkaroz, binek otomobiller, çimento, kümes hayvanları gibi ürünler baz alındığında, Türk iş insanları için bu sektörlerde fırsat oluşabileceğini düşünüyorum” diye konuştu. Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin ise şunları söyledi: Senegal, ABD ile gümrüksüz ticaret sözleşmesi bulunması, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ülkeleriyle iyi ticari ilişkilerinin olması ve oturmuş demokrasisi, gelişmiş hukuk sistemi yönlerinden yatırım yapmak için cazip bir ülke. Türkiye için bir serbest bölge oluşturulması için her türlü gayreti göstereceklerini ilettiler.