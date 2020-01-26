Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Analistler, 122.142 puandan cuma gününü tamamlayan endeksle ilgili olarak; 121.500 seviyesinin destek, 124.500’ün direnç konumunda takip edileceğini belirtti. Küresel ekonomide gözlemlenen iyileşme ile azalan belirsizliklere paralel olarak, yurt içinde makroekonomik veriler ve yatırımcı güvenindeki artış, hisse senetlerinde rekorları beraberinde getirdi. Faizlerin düşmesiyle alternatif getiri arayışına giren yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi de, Borsa İstanbul’daki yükselişi destekledi. Analistler, dönem dönem artan risklerin Borsa İstanbul’daki yükseliş trendini sınırlı etkilediğini, geri çekilmelerin yatırımcılarca alım fırsatı olarak görüldüğünü söyledi.