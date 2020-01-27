Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Elâzığ depremi, inşaatların kalitesini de yeniden gündeme getirdi. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, yıkımların yaşanmaması için bilimin ışığında gerekli önlemlerin alınmasının elzem olduğunu vurguladı. Şahin “Deprem bölgelerindeki hasarların çoğunun; işçilik, malzeme ve statik hataları ile teknik kusurlardan ortaya çıktığı belirlenmiştir. Yanlış uygulamalar sonucunda can ve mal kayıpları oldu. Konutun, artık insanın başını sokmaya yarayacak dört duvarla bir çatıdan ibaret olmadığını tekrar gördük” dedi. Olumsuzlukların ancak yapı denetimi ile ortadan kalkabileceğini belirten Şahin, şöyle devam etti: Etkili ve kaliteli bir yapı denetimi; proje aşaması ile başlayıp yapının tamamlanmasına kadar devam eden planlı bir sürecin uygulanması ile olur. Kullanılan malzemeler de dâhil uyulması mecburi standart kural ve yönetmelikler belirlenip, yaptırımlarla desteklenmeli. Üretim ve denetimde profesyonel olmalıyız; tarafsız ve teknik uygulama yapmalıyız. Kaçınarak bir yere varamayız, canımızdan ve malımızdan oluruz. Bu sebeple mümkün olan tedbirleri hep birlikte almalıyız.