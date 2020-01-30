Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen Ekonomik Güven Endeksi, ocakta, geçen yılın aynı ayına göre 14,6 puan arttı ve 20 ayın zirvesi olan 97,1’i gördü. 2018’in başında 105,2 seviyesinde bulunan endeks; spekülatif kur atakları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaret savaşlarının etkisiyle gerilemeye başlamış, Ekim 2018’de 75,2 seviyesine kadar gerilemişti. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikaların etkisiyle; faizlerde, enflasyonda düşüş yaşanması ve jeopolitik risklerin geçmişe kıyasla azalması, Türk lirası varlıklara güveni artırdı.

DEVAMI DA GELECEK

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, hesaplamalara beş ayrı kategorideki endeks verilerinin dâhil edildiğini söyledi. Cevizci “Endeks setlerinden inşaatta da güvenin artış kaydettiği gözleniyor. Temel sebeplerine bakıldığında; özellikle konut sektöründe yapılan kampanyalar, faizlerin düşüş eğilimini sürdürmesi ve bunun kredi hacmi ile talebe yansıması etkili oldu. Ayrıca tamamlanamayan inşaatların faaliyetine yeniden başlaması da sektörün canlılık kazanmasını destekleyen gelişmeler arasında yer aldı. Aynı ivmenin gelecek aylarda da sürmesi genel beklentimiz dâhilinde” dedi.

BEKLENTİLER POZİTİF

Cevizci, verinin diğer endeks serilerine bakıldığında ise; perakende ve hizmet sektöründe yaşanan toparlanmanın ve tüketici güven endeksinde sınırlı da olsa görülen iyileşmenin, pozitif sonuçları beraberinde getirdiğini bildirdi. Güven endekslerini zedeleyecek Türkiye nezdinde bir beklentinin olmadığını ifade eden Cevizci, disiplin stratejisi altında geçirilecek yeni sürecin, güven tarafına yansımalarının da toparlayıcı olmasını beklediklerini kaydetti. Cevizci “Kur hareketinin istikrarlı görünümünü koruması, enflasyondaki öngörülebilirlik ve yatırım psikolojisinin yeniden güçlenmesi, güven verilerinin toparlanmasının öncelikleri arasında yer aldı” diye konuştu.