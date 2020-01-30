Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İstanbul serbest piyasada dolar 5,9680 liradan, euro 6,5760 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,9660 liradan alınan dolar, 5,9680 liradan satılıyor. 6,5740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,5760 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9600 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5550 lira olmuştu.

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