Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 24. kez kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Turizmde onlarca yıldır süregelen anlayışı değiştirmenin, yerleşik kalıpların yıkılabilmesinin kolay olmadığını belirten Ersoy, Dünya Turizm Örgütünün öngörülerinin üzerinde büyüyen 1,5 milyar turist ve 1,5 trilyon dolarlık dünya turizm pastası olduğunu ifade etti.

Bütün ülkelerin sektörün büyümesinin farkında olduğuna ve gelirden pay almak istediğine değinen Ersoy, "Biz de Türkiye olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte 2023 hedeflerimizi revize ederek, 50 milyondan 75 milyona yükselttik. Ay sonunda TÜİK tarafından kesin rakamlar açıklanacak olmakla beraber 2019 hedefimiz olan 52 milyon turist, 34 milyar dolar olan gelir hedefimizi yakalayacağız. 2020'de ise 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz." diye konuştu.

"Anadolu'nun turizmden aldığı geliri artırmamız gerekiyor"

Bakan Ersoy, tanıtım bütçesinin 2018 yılında 18, 2019'da 75 milyon dolar olduğunu ve bu sene de bütçeyi 180 milyon dolara çıkardıklarını kaydetti.

Turizm gelirlerinin yüzde 40'ının Marmara, yüzde 40'ının Akdeniz, yüzde 10'unun Ege, kalan kısmın da Anadolu'nun diğer bölgelerinden elde edildiğini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu sürdürülebilir bir politika değil. Başta Ege olmak üzere Anadolu'nun turizmden aldığı geliri artırmamız gerekiyor. 40'tan fazla aynı bölgeye giden turistler var. Eğer onları yeni bölgelerle tanıştıramazsak başka ülkelere kaptırmamız kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple her bölgenin kendi turizm potansiyelini ortaya çıkaracak yeni yatırım ve tanıtım politikaları üzerinde çalışıyoruz."